На юге Москвы задерживается движение трамваев из-за повреждения контактной сети

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На юге Москвы задерживается движение трамваев из-за повреждения контактной сети

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Фото: © Агентство городских новостей "Москва"/Любимов Андрей

Трамваи четырёх маршрутов на Симферопольском бульваре в Москве временно идут с увеличенными интервалами из-за повреждения контактной сети. Об этом сообщает столичный департамент транспорта в "Твиттере".

С задержками ходят трамваи № 1, 3, 16, 49. Отмечается, что маршруты изменены до Нижних Котлов. По Симферопольскому бульвару для удобства пассажиров временно ходят автобусы.

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