На юге Москвы задерживается движение трамваев из-за повреждения контактной сети

Трамваи четырёх маршрутов на Симферопольском бульваре в Москве временно идут с увеличенными интервалами из-за повреждения контактной сети. Об этом сообщает столичный департамент транспорта в "Твиттере".

❗️На Симферопольском бульваре – повреждение контактной сети.

Здесь задерживаются:

– трамваи № 1, 3, 16, 49.

Маршруты изменены (до Нижних Котлов). По Симферопольскому бульвару временно ходят автобусы. Будьте внимательны. — Московский транспорт (@DtRoad) 9 февраля 2019 г.

С задержками ходят трамваи № 1, 3, 16, 49. Отмечается, что маршруты изменены до Нижних Котлов. По Симферопольскому бульвару для удобства пассажиров временно ходят автобусы.