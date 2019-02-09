На Алтае три человека погибли при пожаре из-за сигаретного окурка

Следствие полагает, что причиной смерти двух мужчин и женщины стало отравление угарным газом.

В одном из сёл Кулундинского района на Алтае жуткий пожар в частном доме унёс жизни троих человек. Как сообщает краевое управление СКР, жертвами ЧП стали 32-летний хозяин дома и двое его гостей — 33-летние женщина и мужчина.

Погибшие вечером 8 февраля распивали спиртное, после чего благополучно уснули. Следствие полагает, что от непотушенной сигареты загорелся диван. Огонь быстро распространился. Причиной смерти двух мужчин и женщины могло стать отравление угарным газом.

По факту трагедии назначен ряд судебных экспертиз, проводится доследственная проверка.