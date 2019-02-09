Задержан подозреваемый в стрельбе с погибшим около кафе в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону задержан 25-летний местный житель по подозрению в стрельбе около кафе на проспекте Космонавтов, в результате которой один человек погиб. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.
— Между несколькими мужчинами произошёл конфликт, в ходе которого неустановленный произвёл несколько выстрелов из огнестрельного оружия в двух других мужчин, — уточнили в ведомстве.
В ходе обысков у подозреваемого молодого человека нашли огнестрельное оружие, из которого были произведены выстрелы.
Массовая драка со стрельбой произошла вечером 7 февраля возле ростовского кафе Бекон & John. Между двумя компаниями завязался конфликт, и мужчины начали выяснять отношения с помощью кулаков. Драка переросла в перестрелку, в результате чего двое получили огнестрельные ранения. Один скончался по дороге в больницу, второй госпитализирован.
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