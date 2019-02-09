Анна Нетребко сыграет в постановке Большого театра

По словам оперной дивы, пока она не может раскрывать какие-либо конкретные детали.

Народная артистка России Анна Нетребко подписала контракт с Большим театром на участие в одной из постановок. Постоянно живущая в Вене и выступающая по всему миру певица рассказала об этом в интервью ТАСС.

— К сожалению, это не будет завтра, как я бы хотела, но в скором будущем, — сказала она, отметив, что сроки и название постановки раскрывать пока не может.

По словам супруга Нетребко, оперного певца Юсифа Эйвазова, анонсировать событие нельзя, так как речь идёт не о следующем сезоне. Певица также сказала, что сейчас не видит подходящих ролей в Большом театре, однако "обеими руками "за" и всё время предлагает директору ГАБТа Владимиру Урину сотрудничать.

Анна Нетребко выступает на лучших мировых площадках, в числе которых Мариинский театр, "Метрополитен-опера", "Карнеги-холл", Венская государственная опера. Её дебют на сцене Большого театра состоялся в 2016 году в опере Джакомо Пуччини "Манон Леско".

В 2018 года году певица вместе с супругом представила в ГАБТ свою новую программу — "Верди гала".