"Сам спас не одну жизнь". Пенсионер сбил насмерть врача-реаниматолога

Отмечается, что водитель автомобиля Lifan и погибший врач-реаниматолог были одногодками.

В Волжском Волгоградской области под колёса автомобиля попал 70-летний врач-реаниматолог. Мужчина погиб на месте. Инцидент произошёл вне пешеходного перехода и на плохо освещённом участке дороги, сообщает V1 "Волгоград онлайн".

— В 8:15 70-летний водитель иномарки, двигаясь по улице Кирова в сторону Коммунистической, напротив дома № 14а совершил наезд на 70-летнего мужчину. Пешеход переходил дорогу в не установленном для этого месте в зоне видимости пешеходного перехода, — рассказали журналистам в главном управлении МВД по региону.

— Жалко человека, который очень долго проработал на реанимационной скорой помощи и спас не одну жизнь, — добавили жители города, знавшие погибшего лично.

Очевидцы также рассказали, что мужчина переходил дорогу в неположенном месте, потому что до перехода очень не близкий путь. А на его месте мог оказаться любой из местных жителей, потому что большинство также сокращают свой маршрут и переходят дорогу в неположенном месте.