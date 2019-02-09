В Петербурге открылся полуфинал "Лидеров России" — видео

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В Петербурге открылся полуфинал "Лидеров России" — видео

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Фото: © РИА Новости / Нина Зотина

В Санкт-Петербурге сегодня проходит один из полуфиналов всероссийского конкурса "Лидеры России". Лучших отбирают в Северо-Западном федеральном округе.

Первый сезон "Лидеров России" проводился с осени 2017 по февраль 2018 года. В нём участвовало около 200 тысяч человек. Назначения получили более половины из 103 победивших. Причём двое из них стали губернаторами.

Что касается этого сезона, то он начался в октябре. В нём приняли участие 227 тысяч человек. Финал состоится весной в Сочи.

Ранее замглавы Администрации Президента РФ Сергей Кириенко назвал условие выхода в финал конкурса "Лидеры России".

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