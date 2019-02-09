"Сегодня скользко!" Водителей в Москве призвали быть осторожнее на дорогах

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"Сегодня скользко!" Водителей в Москве призвали быть осторожнее на дорогах

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Ранее синоптики предупредили об аномально тёплой погоде и небольшом снеге в некоторых районах города.

Гололедица может осложнить ситуацию на столичных дорогах, поэтому водителям стоит быть осторожнее за рулём. Предупреждение для автомобилистов выпустил транспортный комплекс Москвы в "Твиттере".

— На дорогах сегодня скользко, будьте осторожны за рулём! — говорится в сообщении.

Согласно прогнозу, 9 февраля в Москве и области ожидается аномально тёплая погода — от минус 2 до 0 градусов днём и до минус 7 градусов ночью. В отдельных районах столицы будет небольшой снег и оттепель.

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