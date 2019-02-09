"Работает ради людей". Беглов назвал качества, необходимые лидерам

Кроме того, отметил необходимость воспитывать молодых лидеров, получать практику, претворять в жизнь планы, быть мудрым.

Врио губернатора Санкт-Петербурга поприветствовал участников конкурса управленцев "Лидеры России", которые прошли в полуфинал. Региональный этап собрал 370 участников из всего Северо-Западного федерального округа.

— Чтобы пробиться в полуфинал, действительно нужно иметь знания, компетенции, опыт, — отметил чиновник и добавил, что настоящий лидер должен также уметь создать команду и объединить её таким образом, чтобы в ней не было конкуренции, а была слаженная работа.

Кроме того, он отметил необходимость воспитывать молодых лидеров, получать практику, претворять в жизнь планы, быть мудрым.

— Любой лидер должен иметь доброе сердце, — добавил Беглов. — Потому что он работает ради людей. Он работает ради тех, кто не может сам себя защитить.

По мнению Беглова, лидер может быть требовательным, но не злым. В противном случае он уже не лидер. Врио губернатора обратил внимание и на то, что нужно быть местным лидером там, где живёшь, несмотря на все возможные трудности.