Путин направил приветствие участникам игр "Дети Азии", открывшихся на Сахалине

Президент пожелал организаторам и гостям, чтобы соревнования обрели традиции и объединяли молодых людей из России и других стран.

Первые зимние Международные спортивные игры "Дети Азии" выполняют важную и ответственную миссию. Об этом в приветственной телеграмме организаторам и участникам соревнований заявил Владимир Путин.

В послании президент России отметил, что игры содействуют продвижению и популяризации ценностей олимпизма, развитию детско-юношеского спорта, укреплению дружбы и взаимопонимания между людьми.

Путин выразил уверенность в том, что для участников соревнования станут настоящим праздником. Игры позволят молодым людям показать свои способности, волевой характер и победный настрой, а также приобщиться к миру большого спорта. По словам президента, соревнования "подарят всем присутствующим радостные и незабываемые впечатления".

Международные спортивные зимние игры "Дети Азии" проходят с 8 по 17 февраля на Сахалине.

Напомним, ранее сообщалось, что власти региона решили все вопросы с проживанием участников игр "Дети Азии".