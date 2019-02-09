В этом году на Пхукете может появиться генконсульство России

Ожидается, что это станет серьёзным подспорьем для дипломатического присутствия РФ в королевстве.

Посольство РФ в Таиланде рассчитывает, что в этом году на курортном острове Пхукет откроется генконсульство. Об этом накануне Дня дипломата рассказал российским журналистам посол РФ в Таиланде Евгений Томихин.

По его словам, дипмиссия рассчитывает, что "в очень близкой перспективе приедет группа коллег из Москвы и постепенно начнёт обустраиваться".

— Это будет серьёзное подспорье для нашего дипломатического присутствия. Открытие генконсульства станет важным с точки зрения усиления нашей работы в сфере защиты прав и интересов российских граждан. Консульских случаев, к сожалению, у нас тут много, — сказал Томихин.

Дипломат напомнил, что в 2018 году Таиланд посетили почти полтора миллиона туристов из РФ — на 10,3% больше, чем годом ранее. Также, по его словам, в королевстве есть многочисленная российская диаспора. Она в основном размещается в Паттайе, Самуи, Бангкоке, Хуахине, Чиангмае и на Пхукете.