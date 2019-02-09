Число пострадавших в результате конфликта в самарской колонии возросло до 17

Отмечается, что исправительное учреждение работает в штатном режиме, обстановка стабилизирована.

После конфликта в исправительной колонии №5 в Самаре было госпитализировано 17 человек. Об этом сообщила региональный уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова.

Гальцова отметила, что пострадавшим была оказана необходимая помощь, колония работает в штатном режиме.

— В настоящее время обстановка в исправительном учреждении стабилизирована, осуждённые находятся в локальных участках своих секторов, — сказано в сообщении.

Выезжали в ИК-5 УФСИН России по Самарской области. Ситуация под контролем https://t.co/9ifUmGcWWB — Ольга Гальцова (@Ombudsman63) 9 февраля 2019 г.

По словам Гальцовой, начавшийся вечером 8 февраля конфликт был спровоцирован одним из осуждённых: он оскорбительно высказался в отношении других. В ходе драки не установленные на данный момент лица подожгли матрасы в помещении одного из отрядов. Возгорание было потушено, конфликт вскоре был разрешён.

Число участвовавших в потасовке человек установит следствие.

Ранее сообщалось о 12 госпитализированных в результате конфликта. СК проводит проверку в связи с произошедшим.