Посол заявил, что Путин принял приглашение посетить Италию

Конкретные даты визита президента России в Рим будут согласованы по дипломатическим каналам.

Российский президент Владимир Путин принял приглашение итальянского премьера Джузеппе Конте и в первой половине 2019 года намеревается посетить Италию. Об этом в интервью РИА "Новости" рассказал посол России в Риме Сергей Разов.

— Что касается визита в Италию президента Российской Федерации, то соответствующее приглашение итальянского руководства получено и с удовлетворением принято, — сказал Разов, добавив, что визит российского лидера в Италию станет ключевым в отношениях двух стран.

Осенью прошлого года итальянский премьер Джузеппе Конте прилетал в Москву. На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным и премьером Дмитрием Медведевым поднимался вопрос о развитии двустороннего сотрудничества, а также обсуждались ситуации в Сирии и Ливии.

Ранее Владимир Путин высказывался, что Россия рассматривает возможность включения Италии в "Турецкий поток". На Украине обещали обратиться к итальянским властям, чтобы сохранить транзит газа по территории своей страны.