Петербург и АНО "Россия — страна возможностей" подписали соглашение

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов и гендиректор АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров подписали соглашение о сотрудничестве между правительством и организацией.
Церемония прошла после их выступления в рамках полуфинала конкурса управленцев "Лидеры России".
— Нам нужны лидеры, — сказал Беглов после того, как поставил подпись.
Отметим, конкурс "Лидеры России" является флагманским проектом АНО "Россия — страна возможностей". На сегодняшний день это самый масштабный и амбициозный конкурс для управленцев нового поколения, не имеющий аналогов в мире.
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