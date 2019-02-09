Петербург и АНО "Россия — страна возможностей" подписали соглашение

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Петербург и АНО "Россия — страна возможностей" подписали соглашение

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Церемония состоялась в рамках полуфинала конкурса управленцев "Лидеры России" в Санкт-Петербурге.

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов и гендиректор АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров подписали соглашение о сотрудничестве между правительством и организацией.

Церемония прошла после их выступления в рамках полуфинала конкурса управленцев "Лидеры России".

— Нам нужны лидеры, — сказал Беглов после того, как поставил подпись.

Отметим, конкурс "Лидеры России" является флагманским проектом АНО "Россия — страна возможностей". На сегодняшний день это самый масштабный и амбициозный конкурс для управленцев нового поколения, не имеющий аналогов в мире.

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