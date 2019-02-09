"Пусть не думают шутить". В Крыму оценили грядущие учения ВСУ у полуострова

В парламенте республики призвали Украину оставить попытки спровоцировать Россию на ответные действия.

Каждое государство имеет право проводить военные учения, но намерение Киева организовать манёвры вблизи российских границ России в Крыму говорит о многом. Об этом заявил вице-спикер парламента республики Ефим Фикс.

— Эти провокаторы никак не могут успокоиться. Им пора уже умерить свой военный порыв и попытки спровоцировать Россию на ответные действия, — цитирует депутата РИА "Новости". — Пусть даже и не думают шутить с Крымом.

Фикс подчеркнул, что границы полуострова надёжно защищены.

Ранее Воздушные силы Украины сообщили о запланированных на 2019 год учениях с боевыми стрельбами в Херсонской области, которая граничит с Крымом. Ближайший манёвр ожидается уже в этом месяце на полигоне Ягорлык. В Госдуме заявили об отсутствии угрозы для России из-за учений ВСУ — Москва проконтролирует действия Киева.