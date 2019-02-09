Каждый суслик — археолог. Грызун помог российским учёным найти клад монет

Археологи из Марийского государственного университета обнаружили клад с помощью суслика. Об этом сообщили на пресс-конференции, посвящённой археологическим находкам.
Как уточняется, клад серебряных монет конца XIV века нашли на территории Селитренного городища. Развалины города, который в XIII–XV веках был столицей Золотой Орды, находятся в Астраханской области.
— Помощь археологам оказал суслик, который вытолкнул наружу встретившиеся на его подземном пути монеты, которые хранились в холщовом мешочке, — сказано в сообщении на сайте учебного заведения.
Ранее Лайф сообщал об обнаружении в Москве клада из монет XIX века.
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