Найден самый добрый канал на YouTube. Его автор читает имена всех подписчиков

Издание Mashable обнаружило самый добрый канал на YouTube. Проектом занимается бразилец Нильсон Изайас. Месяц назад мужчина начал записывать видео о быте: он рассказывает о том, как ухаживает за садом, либо же просто ест.
Больше всего внимание привлекает то, что бразилец выписывает имена своих подписчиков в блокнот, а после читает их на камеру. Из-за этой особенности на канал мужчины активно все подписываются — он уже набрал более 3,8 миллиона подписчиков.
Несмотря на такое большое количество подписчиков, блогер и дальше зачитывает имена своих поклонников. Однако он обижается, что под его видео люди оскорбляют друг друга.
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