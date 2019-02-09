Полпред президента о "Лидерах России": Самое важное — это открытость

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Полпред президента о "Лидерах России": Самое важное — это открытость

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Александр Гуцан отметил, что в проекте важна не столько поддержка государства, сколько заинтересованность людей в изменениях и желании сделать страну лучше.

Сегодня в Санкт-Петербурге открылся полуфинал конкурса управленцев "Лидеры России". К участникам обратился полпред президента РФ в СЗФО Александр Гуцан, отметив, что, будучи впервые на этом конкурсе, был поражён в первую очередь людьми.

— Мне хотелось бы выразить благодарность организаторам. Самое важное — это открытость и прозрачность, которые позволяют видеть истинных лидеров, — сказал он, добавив, что заинтересованность в конкурсе подтверждается тем, что для участия в нём было подано 28 тысяч заявок.

<p>Фото: ©Facebook/<a href="https://www.facebook.com/leadersofrussia/photos/a.401053980323564/401054013656894/?type=3&theater" target="_blank">Лидеры России</a></p>

— Это подтверждение тому, что люди заинтересованы, в первую очередь в том, что хотят что-то изменить. Сделать страну лучше, — добавил Гуцан.

Как писал Лайф, ранее врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал качества, необходимые лидерам.

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