Полпред президента о "Лидерах России": Самое важное — это открытость

Александр Гуцан отметил, что в проекте важна не столько поддержка государства, сколько заинтересованность людей в изменениях и желании сделать страну лучше.

Сегодня в Санкт-Петербурге открылся полуфинал конкурса управленцев "Лидеры России". К участникам обратился полпред президента РФ в СЗФО Александр Гуцан, отметив, что, будучи впервые на этом конкурсе, был поражён в первую очередь людьми.

— Мне хотелось бы выразить благодарность организаторам. Самое важное — это открытость и прозрачность, которые позволяют видеть истинных лидеров, — сказал он, добавив, что заинтересованность в конкурсе подтверждается тем, что для участия в нём было подано 28 тысяч заявок.

— Это подтверждение тому, что люди заинтересованы, в первую очередь в том, что хотят что-то изменить. Сделать страну лучше, — добавил Гуцан.

Как писал Лайф, ранее врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал качества, необходимые лидерам.