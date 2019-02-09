Дипломатов ЕС в Брюсселе предупредили о сотнях шпионов из России и Китая

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Дипломатов ЕС в Брюсселе предупредили о сотнях шпионов из России и Китая

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Фото: © Twitter/WELT Politik

Отмечается, что наравне с ними активно действуют агенты из Соединённых Штатов и Марокко.

В столице Бельгии и главном городе Евросоюза Брюсселе действует около 250 китайских и 200 российских шпионов. Об этом сообщила газета Die Welt со ссылкой на европейских дипломатов.

Как уточняется, служба внутренней безопасности Европейской службы внешних связей предупредила европейских дипломатов и военных о повышенной шпионской угрозе.

Им рекомендовали обратить особое внимание на ряд мест в Европейском квартале, где находятся полюбившиеся дипломатам стейк-хаус и кафе, расположенные в нескольких минутах ходьбы от штаб-квартиры Европейской комиссии и административного здания Европейской службы внешних связей.

Отмечается, что прежде всего сотрудники спецслужб РФ и КНР работают в посольствах или торговых представительствах своих стран.

По данным службы внутренней безопасности, в прежние времена российские шпионы лидировали по численности в Брюсселе. Конкретные цифры не уточняются.

Помимо российских и китайских шпионов в Брюсселе активно действуют, в частности, американские и марокканские агенты, уточняется в статье.

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