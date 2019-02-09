"Они с русским характером". Орнитолог исключил появление синиц-убийц в Москве

При этом в период выхаживания птенцов пернатые вполне могут полакомиться салом или фаршем.

Синицы в Москве миролюбивые, в отличие от европейских сородичей, которых учёные из Нидерландов назвали жестокими убийцами за нападения на мухоловок-пеструшек. Об этом заявил руководитель проекта "Орнитарий" в столичном парке "Сокольники" Вадим Мишин.

— Они традиционно очень гостеприимные, с русским характером. Собираясь большой стаей, они принимают как птиц других видов, например пищух, так и синиц разных видов. Вместе могут жить лазоревки и московки, гаички и большие синицы, — цитирует орнитолога агентство "Москва".

По его словам, в Москве живут и мухоловки, и зеленушки, никаких конфликтов с синицами у них пока не замечали. Мишин пояснил, что пернатых на убийство других птиц может толкнуть голод или конкуренция за место, что синицам в России не грозит. Также появление синиц-убийц может быть связано с психическими проблемами у пернатых.

Орнитолог добавил, что в период выхаживания птенцов некоторые зерноядные птицы становятся насекомоядными, что вполне нормально. В это время пернатые с удовольствием клюют сало, фарш и творог.