Омбудсмен не нашёл нарушения прав в конфликте заключённых в Самарской области

Самарский омбудсмен прокомментировал конфликт между заключёнными областной колонии

Уполномоченный по правам человека Самарской области Ольга Гальцова заявила, что в исправительных учреждениях региона соблюдаются права человека, а недавний конфликт в ИК №5 произошёл из-за хулиганских действий одного заключённого.

— Конфликт случился, когда один отряд вели на ужин. Осуждённый из пищеблока начал оскорблять нецензурной бранью кого-то из отряда. Завязался конфликт. Это хулиганство. Думаю, что Следственный комитет возбудил дело по этой статье. В целом, по нашим оценкам, исправительные учреждения Самарской области соблюдают права человека, нарушений мы не фиксируем, — приводит слова омбудсмена ТАСС.

Ранее Лайф рассказывал, что в колонии №5, расположенной в Самарской области произошёл конфликт между заключёнными. Пострадали 17 человек, всем была оказана необходимая помощь.