"Забудьте про Азовское море". В Совфеде ответили на слова американского адмирала

Сенатор отметил, что мы живём в хрупком доме, потому любой безответственный шаг по его перестройке чреват самыми тяжёлыми последствиями для самого дома.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич ответил на слова адмирала ВМС США, который призвал Вашингтон перейти в "наступление" против России и Китая.

— Очень странно слышать подобные предложения не от отставного, а от действующего военного, занимающего к тому же один из ключевых постов в армии США. Уж он, казалось, должен понимать, что может последовать в случае реализации таких предложений, — написал Клинцевич в посте на Facebook.

По словам сенатора, раньше ему не приходилось сталкиваться с тем, что военные столь высокого уровня перестают реально оценивать ситуацию.

Клинцевич также посоветовал Соединённым Штатам забыть про Азовское море.

— Такой фигуры, если вслед за руководителем военно-морскими операциями ВМС США адмиралом Джоном Ричардсоном воспользоваться шахматной терминологией, вообще нет в арсенале американской политики, — заявил сенатор.

Напомним, ранее американский адмирал Джон Ричардсон призвал США "первыми нанести удар" против России и Китая. По его мнению, РФ и КНР всё более агрессивно используют свои ВМС.