"Играючи". Молодая мама рассказала, как прошла в полуфинал "Лидеров России"

Екатерина назвала участие в соревновании дополнительной мотивацией, стимулом к развитию.

Молодая мама из Калининграда, которая прошла в полуфинал всероссийского конкурса "Лидеры России" в Петербурге, поделилась впечатлениями от соревнования с Лайфом. Екатерина Соломатина приехала в Северную столицу с группой поддержки — четырёхмесячным сыном и матерью.

Полуфиналистка рассказала, что решила принять участие в конкурсе, когда её малышу был всего месяц. Екатерину трудности не волновали. По её словам, дистанционные этапы она прошла "играючи". Она считает, что в лидере России должна быть целеустремлённость, внутренняя сила, интеллигентность, уверенность в себе и своей команде.

— Мне этот конкурс приносит большое удовольствие. Нахождение здесь очень приятно, это какая-то дополнительная мотивация, стимул к развитию. Я себя чувствую как рыба в воде, очень комфортно, — призналась собеседница Лайфа.

Свой проект полуфиналистка пока не подготовила, есть только задумка — придумать программу для помощи таким же молодым мамам, как она. Екатерина не стала раскрывать все подробности, но отметила, что планирует создать проект в формате цикла мероприятий.

Как писал Лайф, в Санкт-Петербурге сегодня проходит один из полуфиналов всероссийского конкурса "Лидеры России". Финал состоится весной в Сочи.