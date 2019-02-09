Отдых с огоньком. Пьяный пермяк закинул коктейль Молотова в бар и убежал

Ночью 9 февраля житель Перми, отдыхающий в баре "Тополя", швырнул бутылку с коктейлем Молотова на пол заведения. После того как в баре начался пожар, он убежал, сообщает "АиФ-Прикамье", однако мужчину задержали по горячим следам.

— В бар на улице Пушкина зашёл гражданин 1967 года рождения с бутылкой с зажигательной смесью. После того как мужчина бросил её, в помещении начался пожар. Сотрудники заведения потушили огонь, никто не пострадал. В кратчайшие сроки полицейские задержали подозреваемого, — цитируют журналисты заявление ГУ МВД РФ по Пермскому краю.

Оказалось, что мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, его доставили в дежурную часть. В самом баре пострадала только мебель, возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

В прошлом году Лайф рассказывал, что в Улан-Удэ старшеклассник ворвался в школу с топором и коктейлем Молотова и поджёг класс. Подростка признали невменяемым.