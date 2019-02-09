"Желающие подъехать за водярой?" Мужчины вёдрами черпали спирт после аварии фуры

Очевидцы происшествия отметили, что спиртное идёт сразу с закуской — травой и грязью из придорожной канавы.

На трассе в Костанайской области в Казахстане перевернулась цистерна со спиртом. В Сети появились видео с места инцидента, сообщает Tengrinews.kz.

На месте ДТП группа мужчин стала черпать спирт, который вылился в придорожную канаву.

— Пацаны, целая фура спирта перевернулась. Желающие подъехать за водярой? Спирт, чистый спирт. Можно тут жить! Приезжайте в гости! — говорит автор видео.

— Черпаем спирт, спиртовоз разбился, черпаем спирт, — сообщает на записи другой мужчина.

Он отмечает, что спирт смешался с травой и грязью, однако обещает процедить жидкость.

— Здесь с закуской сразу всё идёт, — комментирует автор видеозаписи.

— Короче, пацаны, вот фляга, спирт набрали, всё, приезжайте. Только у нас здесь так разливают вёдрами спирт, — сообщает автор ролика.

Напомним, ранее под Оренбургом перевернулся вагон с водкой.