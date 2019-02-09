В Башкирии возбудили дело против водителя маршрутки из-за ДТП с 19 пострадавшими

В Стерлитамаке возбуждено уголовное дело против водителя маршрутного автобуса, который протаранил электроопору, в результате чего пострадали 19 пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.
— Причиной могло стать несоблюдение скоростного режима в условиях дорожного снежного наката при совершении затяжного поворота... В момент ДТП водитель был трезв, — уточнили в управлении.
Также МВД рассказали, что после ДТП за медицинской помощью обратились 19 пассажиров и водитель маршрутки. После осмотра врачи госпитализировали 13 человек, в том числе троих детей. По предварительной версии, водитель не справился с управлением.
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