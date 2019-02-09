Одна большая команда. Путин направил приветствие участникам гонки "Лыжня России"

По его словам, гонка позволяет воочию увидеть важность спорта и активного образа жизни для людей всех возрастов.

Президент РФ Владимир Путин назвал всероссийскую массовую лыжную гонку "Лыжня России" одним из наиболее масштабных мероприятий зимнего сезона. Текст приветственной телеграммы российского лидера участникам, организаторам и гостям гонки опубликован на сайте Кремля.

Путин отметил, что гонка позволяет понять важность физкультуры и спорта, активного и здорового образа жизни для людей всех возрастов и объединяет поклонников лыжного спорта по всей стране в одну большую, сплочённую команду.

Президент добавил, что "Лыжня России" даёт "возможность каждому попробовать свои силы, посоревноваться с профессиональными, титулованными спортсменами, ощутить поддержку близких и друзей".

Владимир Путин также пожелал участникам гонки успехов и удачи.

Напомним, в 2018 году президент заявил, что с каждый годом "Лыжня России" наращивает потенциал.