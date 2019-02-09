Toyota объявила российские цены на новый седан Corolla

За автомобиль в самой максимальной комплектации "Престиж Safety" придётся выложить один миллион 700 тысяч.

Новая версия автомобиля Toyota Corolla в базовой комплектации будет стоить в России на 27 тысяч дороже предыдущей — один миллион 173 тысячи рублей. Об этом говорится в пресс-релизе японской компании.

Новинка будет предлагаться в пяти комплектациях, но с одним двигателем — атмосферным мотором объёмом 1,6 литра и мощностью в 122 лошадиные силы. В стандартной комплектации седан получит систему курсовой устойчивости, боковые подушки безопасности, светодиодные дневные ходовые огни и автоматические стеклоподъёмники.

Россиянам автомобиль Corolla в комплектации "Классик" обойдётся в один миллион 261 тысячу рублей, модель комфорт-класса — один миллион 434 тысячи, "Престиж" — один миллион 580 тысяч. За седан в самом максимальном оснащении — "Престиж Safety" — придётся выложить один миллион 700 тысяч.