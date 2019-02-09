В колонии Омска прошёл конкурс по вращению спиннеров, в котором решили принять участие 45 заключённых. Как сообщается на сайте областного УФСИН, на первом этапе они должны были крутить спиннер на время на каждом пальце руки.
Финалистов ждала задача посложней — они должны были вращать гаджет на носу и локте. Некоторые же продемонстрировали необыкновенную ловкость, перекидывая спиннер в воздухе, не позволяя ему при этом остановиться. Чемпионат продолжался два часа.
В колонии рассказали, что идея провести конкурс пришла после того, как один из сотрудников учреждения принёс несколько спиннеров в спортивный кружок.
Отметим, после появления спиннеров возникла дискуссия по поводу их вреда. В 2018 году в Европе признали опасность этих игрушек.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени