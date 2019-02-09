Верчу — выиграть хочу. В омской колонии прошёл чемпионат по вращению спиннеров

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Верчу — выиграть хочу. В омской колонии прошёл чемпионат по вращению спиннеров

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Фото: ©Pixabay

Идея провести конкурс пришла после того, как один из сотрудников принёс несколько спиннеров в спортивный кружок.

В колонии Омска прошёл конкурс по вращению спиннеров, в котором решили принять участие 45 заключённых. Как сообщается на сайте областного УФСИН, на первом этапе они должны были крутить спиннер на время на каждом пальце руки.

Финалистов ждала задача посложней — они должны были вращать гаджет на носу и локте. Некоторые же продемонстрировали необыкновенную ловкость, перекидывая спиннер в воздухе, не позволяя ему при этом остановиться. Чемпионат продолжался два часа.

<p>Фото: © <a href="http://www.55.fsin.su/news/detail.php?ELEMENT_ID=442750" target="_blank">УФСИН России по Омской области</a></p>

<p>Фото: © <a href="http://www.55.fsin.su/news/detail.php?ELEMENT_ID=442750" target="_blank">УФСИН России по Омской области</a></p>

В колонии рассказали, что идея провести конкурс пришла после того, как один из сотрудников учреждения принёс несколько спиннеров в спортивный кружок.

Отметим, после появления спиннеров возникла дискуссия по поводу их вреда. В 2018 году в Европе признали опасность этих игрушек.

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