СК возбудил дело по факту драки заключённых в самарской колонии

Отмечается, что на месте инцидента продолжают работать следователи, они устанавливают личности причастных к произошедшему.

Куйбышевский межрайонный следственный отдел города Самары СУ СК РФ по Самарской области возбудил уголовное дело по статье "Хулиганство" после конфликта между заключёнными в самарской колонии. Об этом сообщается на сайте областного СУ СК РФ.

Как уточняется, на месте происшествия продолжает работать следственно-криминалистическая группа. Следователи устанавливают личности подозреваемых, причастных к произошедшему, а также выясняют обстоятельства инцидента и его причины.

Ранее сообщалось, что после конфликта в самарской колонии были госпитализированы 17 человек. Областной уполномоченный по правам человека Ольга Гальцова заявила, что нарушений прав человека в исправительных учреждениях Самарской области зафиксировано не было.