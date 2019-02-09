Петербургских чиновников отправили на уборку снега с "лопатами Беглова"

"Мобилизация" госслужащих была объявлена после жалоб горожан на плохую очистку территорий.

Сотрудников комитетов администрации Петербурга и подведомственных учреждений отправили на уборку снега. Чиновники работают на улицах Восстания, Суворовской, Одесской, Таврической, Пестеля и набережной Фонтанки. Об этом сообщает администрация губернатора Северной столицы.

— В Санкт-Петербурге объявлен субботник для государственных служащих по уборке тротуаров и иных территорий от снега и наледи, — уточнили в Смольном.

Чиновники и очевидцы в соцсетях публикуют фотографии и видео с субботника. "Мобилизация" госслужащих потребовалась в связи с тем, что коммунальные службы не справлялись с очисткой территорий после сильных снегопадов.

Жители жаловались на плохую уборку улиц, из-за чего врио губернатора Петербурга Александр Беглов поручил выдать лопаты с надписью "лопата Беглова" главам районов. Он заявил, что чиновники должны быть готовы убирать снег, если коммунальщики не будут справляться.