В Ленобласти две хаски пришли в магазин за собачьим кормом по скидке

Посетители одного из гипермаркетов Всеволжска в Ленинградской области накануне стали свидетелями необычной картины. У полок с собачьим кормом стояли собаки породы хаски без хозяина.
Очевидцев поразило, что, придя в магазин, животные направились именно в эту часть. Кроме того, выяснилось, что в этот день на корм была скидка в размере 30%.
По словам местных жителей, во Всеволожске этих собак часто видят в паре, они гуляют вместе.
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