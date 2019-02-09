В Ленобласти две хаски пришли в магазин за собачьим кормом по скидке

Очевидцев поразило, что, придя в магазин, питомцы направились именно в часть с едой для животных.

Посетители одного из гипермаркетов Всеволжска в Ленинградской области накануне стали свидетелями необычной картины. У полок с собачьим кормом стояли собаки породы хаски без хозяина.

Очевидцев поразило, что, придя в магазин, животные направились именно в эту часть. Кроме того, выяснилось, что в этот день на корм была скидка в размере 30%.

По словам местных жителей, во Всеволожске этих собак часто видят в паре, они гуляют вместе.