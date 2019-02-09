На Сахалине открылись первые зимние игры "Дети Азии"

В турнире примут участие юные спортсмены из 20 стран, в том числе из Кореи, Японии, Сирии и Непала.

Первые международные зимние игры "Дети Азии" стартовали в Южно-Сахалинске. Озвучивали церемонию открытия спортивные комментаторы Александр Гришин (Первый канал) и Ольга Богословская ("Матч ТВ").

Огонь игр на символическом маяке зажёг член сборной РФ по прыжкам на лыжах с трамплина Александр Баженов. За церемонией с трибун наблюдало 3,6 тысячи зрителей, ещё две тысячи человек расположились на футбольном поле стадиона "Спартак".

"Дети Азии" проходят под патронатом Международного олимпийского комитета и ЮНЕСКО. В турнире примут участие юные спортсмены из 20 стран, в том числе из Казахстана, Монголии, Непала, Кореи, Японии, САР, а также из Армении.

Международные спортивные зимние игры "Дети Азии" проходят с 8 по 17 февраля на Сахалине. Ранее президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам турнира. Он отметил важность миссии, возложенной на игры.