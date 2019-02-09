В МИД заявили, что Россия готова продолжать транзит газа через Украину

В ведомстве отметили, что есть ряд элементов, на которые украинцы в данный момент пойти не могут.

В МИД России заявили, что наша страна готова продолжать транзит газа через Украину, однако на условиях Москвы. Об этом рассказал замглавы ведомства Александр Панкин.

— Да, мы готовы продолжать украинский транзит, но на тех условиях, которые нужны нам, — приводит его слова РИА "Новости".

По словам Панкина, есть ряд элементов, на которые украинцы в данный момент пойти не могут, однако на Украине в отношении газотранспортной системы есть неопределённость. В МИД отметили, что действующий контракт между странами можно продолжить с внесением необходимых изменений.

— Но, похоже, Украина такую опцию отвергает, — добавили в ведомстве.

Отмечается, что консультации по этому вопросу пройдут в мае.