Драки у касс и пустые полки. Немцы вынудили русский магазин временно закрыться

В час пик людей было настолько много, что для оплаты покупок приходилось стоять в очереди около часа.

Открытие первого магазина-дискаунтера российской сети в Лейпциге вызвало ажиотаж среди населения. Как сообщают местные СМИ, немцы смели с полок товары и вынудили супермаркет Mere временно закрыться спустя неделю.

По данным Bild, стеллажи с продуктами нескольких категорий, такими как колбасы и замороженное мясо, после "немецкого нашествия" остались пустыми. В час пик покупателей было настолько много, что в очереди на кассу приходилось стоять около часа. За это время некоторые успевали не только перессориться, но и подраться. Некоторые жители ближайших городов специально приезжали в Mere, чтобы закупиться впрок.

— Экономные немецкие бюргеры смели весь товар. Брали полки штурмом! Дрались у касс! Многие позиции были распроданы уже в первые дни после открытия, — рассказал в "Фейсбуке" журналист Иван Усачёв.

Известно, что европейский дискаунтер принадлежит предпринимателям из Красноярска.