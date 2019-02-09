Россиянам рассказали о возможности смотреть цифровое ТВ в машине

Отмечается, что принимать цифровой сигнал удобнее при перемещении в радиусе трансляции с одной телебашни, например в пределах одного города.

На сегодняшний день 20 цифровых эфирных телеканалов можно смотреть не только дома или на даче, но и в движении. Об этом сообщили в Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).

Телезрители могут выбирать из представленных в продаже 18 моделей приставок для приёма цифрового эфирного телевидения в автомобиле. Уточняется, что сигнал остаётся стабильным до скорости около 80 км/час, для более устойчивого приёма рекомендуют использовать две-четыре антенны.

Цена на них варьирует от 1 100 до 19 990 рублей.

— Выдающийся учёный Марк Кривошеев, один из архитекторов перехода России на "цифру", считал, что цифровые телеканалы должны быть доступными всегда и везде, для всех и для каждого, в покое и в движении. Цифровое эфирное телевидение претворяет эту концепцию в жизнь, — заявил первый заместитель генерального директора РТРС по управлению, эксплуатации и развитию сети Виктор Пинчук.

По его словам, в Москве был успешно протестирован приём цифрового телесигнала в автомобиле. Пинчук отметил, что просмотр ТВ может быть востребован среди пассажиров, таксистов, дальнобойщиков, а также водителей, попавших в пробки.

Как уточняется, подключить оборудование для приёма телевидения можно на различных видах наземного транспорта, а также на водном и воздушном транспорте.

Напомним, ранее РТРС назвала минимальные цены на цифровые телевизоры и приставки. Президент России Владимир Путин заявил, что переход с аналогового вещания на цифровое будет проходить аккуратно.