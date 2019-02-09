Эксперт увидел глупость в словах о шведских истребителях, способных "убивать" Су

Прозвучавшие хвастливые заявления Игорь Коротченко может объяснить комплексом неполноценности шведских ВВС.

Заявление командующего шведскими ВВС о способности истребителя Saab Gripen E одержать победу над российским Су в воздушном бою — не что иное, как хвастовство и глупость. Такое мнение высказал Игорь Коротченко, член Общественного совета при Минобороны России и главред журнала "Национальная оборона".

— Это хвастливое и глупое заявление, хотя бы по той причине, что Gripen относится к классу лёгких истребителей по размерности, — приводит слова эксперта РИА "Новости". — А, скажем, Су-30СМ и Су-35 — тяжёлые истребители.

По мнению Коротченко, в реальном бою важны показатели самолёта и профессиональное мастерство пилота, поэтому подобные хвастливые заявления он может объяснить комплексом неполноценности ВВС Швеции.