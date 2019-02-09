В российских регионах прошёл флешмоб, посвящённый переходу на цифровое ТВ

Около 2,4 тысячи волонтёров приняли участие в акции в честь перехода на "цифру", сообщает Российская телевизионная и радиовещательная сеть.
Флешмоб прошёл на центральных площадях семи городов России. Участники акции напомнили о скором переходе на цифровое ТВ жителям Тулы, Грозного, Пензы, Рязани, Магадана, Ульяновска и Ярославля — аналоговое телевидение в этих городах будет отключено 11 февраля.
Как отмечается, среди волонтёров были студенты, добровольцы и активная молодёжь.
Ранее в РТСР рассказали о возможности смотреть цифровое ТВ в машине, на водном и воздушном транспорте.
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