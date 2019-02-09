В российских регионах прошёл флешмоб, посвящённый переходу на цифровое ТВ

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В российских регионах прошёл флешмоб, посвящённый переходу на цифровое ТВ

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Фото: © VK/Газета "Красное знамя. Веневский район"

Сначала участники акции подняли над головой прямоугольники, создав гигантское изображение знакомой всем с детства телевизионной испытательной таблицы, а затем перевернули листы, сложив фирменную эмблему-бабочку цифрового эфирного ТВ с логотипами 20 федеральных телеканалов.

Около 2,4 тысячи волонтёров приняли участие в акции в честь перехода на "цифру", сообщает Российская телевизионная и радиовещательная сеть.

Флешмоб прошёл на центральных площадях семи городов России. Участники акции напомнили о скором переходе на цифровое ТВ жителям Тулы, Грозного, Пензы, Рязани, Магадана, Ульяновска и Ярославля — аналоговое телевидение в этих городах будет отключено 11 февраля.

Как отмечается, среди волонтёров были студенты, добровольцы и активная молодёжь.

Ранее в РТСР рассказали о возможности смотреть цифровое ТВ в машине, на водном и воздушном транспорте.

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