Минпромторг предложил способ снизить цены на продукты

Замминистра считает, что просто нужно усилить конкуренцию, создавая новые торговые площади.

Минпромторг собирается сбить цены на еду в России с помощью открытия новых продуктовых рынков. Соответствующий проект закона скоро будет внесён в Госдуму. Об этом рассказал замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

— Чем больше игроков на рынке, тем ниже цены... Когда будет больше рынков, то больше будет конкуренция и среди тех, кто управляет рынками, и среди тех, кто там торгует, — заявил чиновник "Российской газете".

По словам Евтухова, количество рынков за последние десять лет в стране уменьшилось в пять-шесть раз. Однако такие площадки гражданам интересны, поскольку на рынках продукты зачастую свежее и качественнее, чем в супермаркетах. Замминистра добавил, что Минпромторг также предложит разрешить торговлю сезонной продукцией от фермерских хозяйств, в том числе и из автомобилей.