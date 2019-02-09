Два судна столкнулись у берегов Сингапура

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Два судна столкнулись у берегов Сингапура

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Столкновение произошло в пределах порта недалеко от Туаса. В связи с инцидентом начато расследование.

У берегов Сингапура столкнулись два судна — малазийский Polaris и греческое балкерное судно Pireas. Как сообщает местная газета Straits Times со ссылкой на морскую и портовую администрацию Сингапура, инцидент произошёл сегодня в 14:28 по местному времени (09:28 мск).

Столкновение произошло в пределах порта Сингапура недалеко от Туаса. Происшествие вызвало беспокойство у властей, так как присутствие в пределах порта судов без разрешения чревато угрозой навигационной безопасности. В связи с инцидентом начато расследование. О пострадавших информации нет.

<p>Фото: Straits Times</p>

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