Два судна столкнулись у берегов Сингапура

Столкновение произошло в пределах порта недалеко от Туаса. В связи с инцидентом начато расследование.

У берегов Сингапура столкнулись два судна — малазийский Polaris и греческое балкерное судно Pireas. Как сообщает местная газета Straits Times со ссылкой на морскую и портовую администрацию Сингапура, инцидент произошёл сегодня в 14:28 по местному времени (09:28 мск).

Столкновение произошло в пределах порта Сингапура недалеко от Туаса. Происшествие вызвало беспокойство у властей, так как присутствие в пределах порта судов без разрешения чревато угрозой навигационной безопасности. В связи с инцидентом начато расследование. О пострадавших информации нет.