СБУ возбудила дело о пропажах ценностей в Киево-Печерской лавре

Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело из-за якобы имеющей место недостачи культурных ценностей в Киево-Печерской лавре. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.
Как уточняется в сообщении, сотрудники СБУ, привлечённые к проверке Минкультом Украины, якобы обнаружили "недостачу десяти предметов, представляющих культурную ценность".
По факту растраты ценностей, переданных на хранение должностным лицам Киево-Печерской лавры, возбуждено уголовное дело.
Напомним, ранее министр культуры Украины Евгений Нищук заявил о пропаже нескольких ценных икон из лавры.
В декабре 2018 года на "объединительном соборе" в Киеве была образована "новая церковь", её предстоятелем был избран митрополит Епифаний. В начале января 2019 года Киеву константинопольским патриархом Варфоломеем был передан томос об автокефалии "новой церкви". Спустя месяц "новая церковь" Украины провела первое заседание Синода.
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