СБУ возбудила дело о пропажах ценностей в Киево-Печерской лавре

Читайте также

СБУ возбудила дело о пропажах ценностей в Киево-Печерской лавре

27

Киево-Печерская Лавра в Киеве. Фото: © РИА Новости

Отмечается, что во время проверки не было установлено местонахождение десяти предметов.

Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело из-за якобы имеющей место недостачи культурных ценностей в Киево-Печерской лавре. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Как уточняется в сообщении, сотрудники СБУ, привлечённые к проверке Минкультом Украины, якобы обнаружили "недостачу десяти предметов, представляющих культурную ценность".

По факту растраты ценностей, переданных на хранение должностным лицам Киево-Печерской лавры, возбуждено уголовное дело.

Напомним, ранее министр культуры Украины Евгений Нищук заявил о пропаже нескольких ценных икон из лавры.

В декабре 2018 года на "объединительном соборе" в Киеве была образована "новая церковь", её предстоятелем был избран митрополит Епифаний. В начале января 2019 года Киеву константинопольским патриархом Варфоломеем был передан томос об автокефалии "новой церкви". Спустя месяц "новая церковь" Украины провела первое заседание Синода.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×