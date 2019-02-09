В Чите стартовал очный этап губернаторского проекта "Забайкальский призыв"

Из 1100 конкурсантов по итогам дистанционного тестирования были отобраны 50 человек.

В Чите сегодня, 9 февраля, стартовал очный этап губернаторского проекта "Забайкальский призыв", из победителей которого будет сформирован кадровый резерв Минсельхоза региона. Об этом сообщается на официальном портале главы Забайкалья.

Предыдущее тестирование, которе проходило дистанционно, из 1100 претендентов прошли 50 сильнейших. Для прохождения очного этапа конкурсанты объединены в пять команд. Им предстоит 10 февраля публично защитить разработанный сегодня проект развития сельскохозяйственной отрасли края.

— По результатам вы получите оценки и будете находиться в резерве. Экспертная комиссия озвучит предложения каждому из вас, вы будете знать, на какие должности можете претендовать в секторе развития сельского хозяйства, — обратился к конкурсантам губернатор Забайкалья Александр Осипов.

Губернаторский кадровый проект стартовал в декабре 2018 года по инициативе главы Забайкалья Александра Осипова. В проекте зарегистрировались 3540 человек, 1788 из них прошли тестовые испытания, а 1100 конкурсантов были допущены к дистанционному тестированию.