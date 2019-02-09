В УПЦ опровергли информацию СБУ о недостаче культурных ценностей в лавре

Руководитель информационного отдела канонической Украинской православной церкви (УПЦ) архиепископ Климент назвал абсурдом уголовное дело, возбуждённое СБУ из-за якобы выявленной в Киево-Печерской лавре недостачи культурных ценностей, сообщает ТАСС.
По словам архиепископа, монастырь является примером сохранения и приумножения культурно-религиозного наследия, недостачи каких-либо предметов в лавре нет.
— От государства монастырь принял исключительно руины, а сегодня это украшение не только нашей столицы, но и мирового масштаба, — заявил руководитель информационного отдела УПЦ.
Напомним, ранее СБУ заявила о возбуждении уголовного дела по факту выявления недостачи в лавре 10 предметов, представляющих культурную ценность.
15 декабря на Украине на "объединительном соборе" в Киеве была образована "новая церковь", в этот же день её предстоятелем был выбран митрополит Епифаний. 6 января Константинополь передал Киеву томос об автокефалии "новой церкви". Интронизация главы "новой украинской церкви" прошла в Киеве 3 февраля.
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