На Урале произошло массовое ДТП с автобусом и тремя легковушками

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На Урале произошло массовое ДТП с автобусом и тремя легковушками

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В результате ДТП все машины получили повреждения, травмы получили водитель и пассажир Mitsubishi Lancer и человек из автобуса.

На Урале рейсовый автобус с 60 пассажирами столкнулся с тремя автомобилями. Инцидент произошёл на автодороге в Каменске-Уральском, сообщает портал Ku66.ru.

Автомобиль Mitsubishi Lancer выехал на встречную полосу, после чего столкнулся с автобусом "Лиаз". Как оказалось, находившаяся за рулём машины 23-летняя девушка не справилась с управлением.

Автобус в результате выехал за пределы проезжей части, а Lancer по инерции снёс следующие за ним Chevrolet Lacetti и Lada Granta. В ДТП пострадало три человека — водитель и пассажир Mitsubishi, а также находившийся в автобусе человек.

Также отмечается, что на дороге были зафиксированы колеи, которые могли стать причиной аварии.

<p>Фото: Ku66.ru</p>

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