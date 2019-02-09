В Чехии заявили, что НАТО может снова обсудить размещение в стране ракет США

Отмечается, что пока ситуация с ДРСМД негативно не сказалась на европейской безопасности, однако в будущем это может иметь последствия.

В Чехии заявили, что НАТО может вернуться к вопросу о размещении в стране ракет или РЛС системы ПРО США. Об этом в интервью газете Pravo сказал глава чешского минобороны Лубомир Метнар, отметив, что подобное развитие событий может последовать в случае, если положение в области безопасности в Европе ухудшится из-за ситуации с ДРСМД.

— Увидим, что произойдёт через полгода, когда истечёт срок, в течение которого к договору можно вернуться, — сказал Метнар.

По его мнению, по истечении этого периода может последовать ухудшение ситуации в области безопасности. Это, в свою очередь, может спровоцировать дебаты в НАТО касаемо перспектив размещения в Чехии элементов американской системы ПРО.

Сейчас, как отметил Метнар, ситуация в Европе прежняя, а ситуация с ДРСМД негативно пока не сказалась на европейской безопасности.

Как писал Лайф, ранее Госдеп США обвинил Россию в развязывании гонки вооружений.