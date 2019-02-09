"Естественно, это доказано". Онищенко оценил рейтинг самых излучающих смартфонов

Бывший главный санитарный врач РФ отметил, что ещё в 2003 году школьникам не рекомендовалось пользоваться гаджетами более 45 минут в день.

Первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко прокомментировал публикацию рейтинга смартфонов, обладающих самым высоким уровнем излучения.

Онищенко заявил, что влияние смартфонов на развитие рака доказано.

— Любое волновое воздействие влияет на человека. Это не просто эмоции, а объективные данные, — сказал Онищенко в комментарии агентству URA.ru.

Экс-главный санитарный врач страны отметил, что ещё в 2003 году были опубликованы санитарные правила. По ним норма работы с гаджетами для школьников составляла не более 45 минут в день.

Рейтинг телефонов с наибольшим излучением опубликовало немецкое издание Statista. Его лидером оказался бюджетный смартфон 2017 года Xiaomi Mi A1 с уровнем излучения 1,75 ватт на килограмм.