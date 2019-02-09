В Киеве объяснили, для чего Порошенко обозначил границы Донбасса

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В Киеве объяснили, для чего Порошенко обозначил границы Донбасса

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Фото: ©РИА Новости/Сергей Аверин

Указ лидера Незалежной будет использоваться при изменении места голосования жителей ДНР или ЛНР.

Президент Украины Пётр Порошенко утвердил границы неподконтрольных Киеву районов Донбасса для ведения реестра избирателей. Таким образом, цель указа объяснило Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Незалежной.

— Отныне этот указ президента будут использовать органы ведения государственного реестра избирателей во время процедуры изменения места голосования граждан, — говорится в "Фейсбуке" ведомства.

В министерстве также подчеркнули, что жителям "временно оккупированных" районов станет легче прикрепиться к избирательному участку на подконтрольной Киеву территории. Такие граждане больше не должны прилагать к заявлению документы, подтверждающие необходимость изменения места голосования.

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