Второе представительство ДНР открылось в Италии

Учреждение будет заниматься привлечением общественного внимания к проблеме Донбасса.

Представительский центр Донецкой народной республики (ДНР) с полномочиями МИДа открылся в Вероне. Учреждение возглавил итальянский политический деятель Пальмарино Дзоккателли.

— В наши задачи будет входить распространение правдивой информации о том, что происходит в Донбассе, которая по-прежнему замалчивается официальными СМИ, — цитирует его ТАСС.

По словам Дзоккателли, центр намерен заниматься привлечением общественного внимания к проблеме Донбасса. Он напомнил, что представительство стало вторым в Италии — одно работает с 2016 года в Турине. Политический деятель добавил, что "в Турине находится "посольство", а мы — "консульство" ДНР.