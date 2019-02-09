В Париже участнику акции "жёлтых жилетов" взрывом гранаты оторвало кисть руки

Отмечается, что гранаты со слезоточивым газом правоохранители применяли для разгона агрессивно настроенных манифестантов.

В Париже один из участников акции "жёлтых жилетов" лишился кисти руки, сообщает BFM TV. Из-за протестов также пострадал комиссар полиции.

По данным телеканала, в ходе столкновений у здания Национального собрания Франции манифестант подобрал одну из гранат со слезоточивым газом, брошенных полицией. Мужчина хотел бросить её за ограду Нацсобрания в правоохранителей, однако она взорвалась, прежде чем он успел выполнить задуманное. В результате манифестант лишился кисти руки.

К настоящему моменту в городе задержано 10 человек, сообщает телеканал со ссылкой на префектуру полиции французской столицы.

По данным BFM TV, в результате акции пострадало два манифестанта.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон для прекращения протестов планирует провести референдум.