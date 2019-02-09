Аспиранту МГУ Азату Мифтахову продлили задержание на трое суток

Суд постановил продлить на трое суток срок задержания аспиранта МГУ Азата Мифтахова. Следствие просило отправить его под арест, однако сторона защиты попросила ограничиться продлением срока задержания для сбора характеризующих материалов.

Напомним, Мифтахова и ещё пятерых студентов МГУ задержали 1 февраля по делу об изготовлении взрывчатки. Позже всех, кроме 25-летнего Мифтахова, перевели в статус свидетелей и отпустили. Затем отпустили и его. И почти сразу задержали опять.

В отношении него было возбуждено новое дело — его подозревают в поджоге отделения "Единой России".