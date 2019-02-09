Мэр Риги Нил Ушаков заявил, что гордится быть русским

Мэр Риги Нил Ушаков, выступая на Ратушной площади города перед многотысячной толпой горожан, заявил, что он гордится тем, что он русский, но также он гордится тем, что родился в Латвии.

— Многие меня защищают, потому что я русский, и многие меня за это же и ругают. Мой родной язык — русский, родной язык моей жены — латышский, наш ребёнок, которому три года, говорит свободно на двух языках. Я горжусь тем, что я русский, и я люблю свой родной язык. Я горжусь тем, что я родился в Латвии, и я люблю Латвию, — цитирует РИА "Новости" мэра столицы Латвии.

Политик также заявил, что он будет защищать интересы как русских, так и латышей. А родины, кроме Латвии, у него "нет и никогда не будет". Также Ушаков добавил, что с болью в сердце реагирует на сообщения о конфликтах русских и латышей. А происходят они из-за грязных интересов политиков.

— "Согласие" (политическая партия, возглавляемая Нилом Ушаковым) от своей миссии никогда не отступится: за мир между латышами и нелатышами, — заключил Нил Ушаков.

В конце января Лайф рассказывал, что у политика прошли обыски. По сведениям местных депутатов, они связаны с делом о коррупции при закупке трамваев для города. Бывший депутат рижской думы Руслан Панкратов заявлял, что Ушакова задерживали, а он подал в отставку, однако это оказалось неправдой.